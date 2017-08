Navio misterioso que ‘surgiu’ em praia de SP vira alvo de pesquisadores estrangeiros

Segundo ele, o trabalho do grupo, composto também por historiadores e arquitetos, é tentar fazer um “recorte histórico”. Isto é, determinar, a partir do material encontrado, quando a embarcação foi fabricada e por quanto tempo esse modelo de barco foi utilizado. “O que afirmamos, hoje, é que tem mais de 100 anos”, garante.

A estrutura parcialmente revelada na areia é praticamente toda composta de madeira. “Vemos ali o fundo da embarcação, que ficou aterrado com o tempo e nunca foi retirado dali. As peças são unidas por longas estacas de metal, que funcionam como juntas. Isso já nos oferece uma pista”, explicou o arqueólogo.

Uma análise mais profunda do material depende de uma autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para a retirada de amostras. O órgão informou que aguarda da Marinha do Brasil uma notificação que ateste que os destroços encontrados apresentam um “valor cultural”.