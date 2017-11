Mulher morre após veículo que dirigia cair em córrego

Vítima dirigia um Cross Fox e possivelmente perdeu o controle do veículo caindo de uma ponte de madeira na zona rural de Arenópolis

11/11/2017, às 10h11

Uma mulher morreu ao cair dentro de um córrego com o veículo que dirigia, por volta das 22 horas, desta sexta-feira (10/11), na zona rural de Arenópolis. Além da motorista, havia um passageiro no veículo, que não sofreu ferimentos.

Segundo informações dos vizinhos, Maria Divina Vilela morava em um fazenda próxima ao local do acidente e possivelmente perdeu o controle da direção quando passava pela ponte de madeira. A condutora do automóvel, juntamente com o passageiro, foram socorridos por moradores vizinhos, mas Maria não resistiu e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, um trator foi usado para desvirar o carro que estava com as rodas para cima e retirá-lo de dentro do córrego com a ajuda de moradores.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local para fazer a remoção do corpo, por volta das 23h30min. Maria Divina está sendo velada no Salão Paroquial São Pedro, em Arenópolis.