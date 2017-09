Mulher é presa e menor apreendido, suspeitos de tráfico em Iporá

Segundo a Polícia, a dupla possuía porções de crack e uma balança de precisão

20/09/2017, às 08h09

Ana Carolina de Melo Oliveira foi presa ontem, terça-feira (19/09), suspeita de tráfico de drogas. Ela estava na sala de espera da rodoviária de Iporá.

O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) fazia um patrulhamento nas proximidades da Rodoviária quando viu por ali a mulher, acompanhada de um menor de idade.

Em abordagem aos dois eles não souberam dar respostas exatas sobre o porquê estavam ali e que itinerário de viagem tinham interesse. Interrogados em separados foram contraditórios nos objetivos de permanência no local.

Em busca nas malas da mulher foram encontrados objetos como colares, brincos, pulseiras, anéis e 33 gramas de substância amarelada e petrificada, aparentando crack. Foi encontrada também balança de precisão.

No instante da abordagem, o telefone de Ana Carolina de Melo Oliveira tocou várias vezes. Foi encontrado um comprovante de depósito bancário no valor de mil reais em favor de uma outra pessoa e que pode ser um traficante.

Ao perceber que iria ser presa com aquelas evidências de tráfico, o menor de idade disse que assumiria o crime e que ele era autor do tráfico. Mas o GPT encaminhou a mulher para a Delegacia de Polícia para prisão, o que foi feito com os procedimentos de praxe.

Ana Carolina tem outras passagens pela Polícia por tráfico de drogas, homicídio e receptação.

Fonte: Oeste Goiano