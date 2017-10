MPF e MP entram com ação para proibir que fazendeiro retire água do Rio Araguaia para agricultura

Segundo documento, fazendeiro construiu canal, barragem e instalou pivôs sem as autorizações necessárias das autoridades ambientais, em Goiás. Ele nega irregularidades

17/10/2017, às 10h10

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás propuseram uma ação civil pública contra um fazendeiro para proibir a captação de água no Rio Araguaia para ser usada na agricultura em duas fazendas de Jussara, no noroeste de Goiás.

Segundo a documentação, Lusenrique Quintal, dono das propriedades, construiu barragens, um canal de quase 9 km de comprimento e instalou pivôs de irrigação sem ter a devida autorização das autoridades ambientais. Além disso, os órgãos apontam omissão da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Secretaria de Meio Ambiente (Secima).

De acordo com a ação, as irregularidades começaram em 2000, quando ele instalou pivôs para irrigação e retirou vegetação nativa. Ele chegou a pedir a licença para o uso da água mas, segundo o documento do MPF, não há “licença ambiental de funcionamento que autorize o réu a tal atividade”.

Nos anos seguintes ele aumentou o número de pivôs e também a área desmatada, bem como a criação de uma barragem, ainda sem as licenças ambientais necessárias para isso. A autorização de instalação só foi concedida em dezembro de 2004. Entretanto, ainda era necessária a permissão para o funcionamento, o que não foi emitido. Mesmo assim, o fazendeiro já estava utilizando o sistema de irrigação. Ele foi indiciado pela Polícia Civil em março deste ano.

“O empreendimento só ganhou esse tamanho, só conquistou essa amplitude, diante da omissão do poder público, seja da ANA ou do Estado de Goiás”, disse a procuradora da República, Léa Batista.

Lusenrique Quintal negou quaisquer irregularidade. Ele enviou por e-mail uma série de documentos que afirma serem as licenças para instalação dos pivôs.

“Tenho a autorização da captação de água, que vale por dez anos, até 2023, expedida pela ANA. Também tenho a autorização da Secima para a construção do reservatório linear para irrigação de pivô, sendo que 15 equipamentos já estão liberados e 12, que ficam no Rio Araguaia, ainda aguardam a licença de funcionamento. Já fiz o estudo de impacto ambiental necessário, mas o processo já está há dois anos aguardando a análise da Secima”, ressaltou.

Entrou em contato com o MPF, MP e com a Secima e aguarda uma análise dos documentos e os pareceres sobre o caso. A reportagem também tentou falar com a procuradora Léa Batista, na manhã desta terça-feira (17), mas ela não foi encontrada na sede do MPF.

Omissão Na ação civil pública, consta que houve “grave omissão da ANA e da Secima, que concederam outorgas sem se preocupar com os impactos ambientais”. Com isso, a promotora defende que sejam suspendidas as outorgas dadas ao fazendeiro para prevenir a degradação ambiental. Além da ação civil, o MPF denunciou o fazendeiro por crimes ambientais. A defesa do fazendeiro afirma que os 11 mil m³ de água retirados do rio a cada hora são autorizados pela ANA. “Esse projeto foi devidamente analisado pela equipe técnica da ANA, que é composta por profissionais altamente capacitados e que assim autorizou e aprovou a execução do projeto”, disse o advogado Murilo Freire. A Secima informou que ainda não foi notificada oficialmente, mas reforça que as outorgas de captação de água no Rio Araguaia são concedidas pela Agência Nacional de Águas. Em outubro de 2016, a Secima foi ao local e, ao constatar irregularidades, embargou os pivôs e multou o fazendeiro em R$ 2,9 milhões. No entanto, a irrigação voltou a funcionar após a Justiça conceder uma liminar. Já a ANA informou que ainda não foi intimada oficialmente da ação e, assim que isso acontecer, vai cumprir as determinações judiciais. Fonte: G1