MPF apura denúncias de tortura contra soldados do Exército em Jataí

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) instaurou Inquérito Civil para apurar denúncia de tortura, maus-tratos e assédio moral contra soldados do Exército lotados no 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Jataí, sudoeste de Goiás. Ao menos quatro integrantes da corporação teriam sido vítimas dos crimes, praticados por superiores.

Em nota, a assessoria do Exército informou que já foi notificada do caso e já determinou a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a denúncia relatadas pelo MPF/GO. Destacou ainda que efetuou a prisão, por 72 horas, dos militares diretamente envolvidos e transferiu, internamente, as vítimas para “evitar contato entre denunciados e denunciantes”.

De acordo com o procurador da República Jorge de Medeiros, responsável pelo caso, a defesa dos soldados entregou, na terça-feira (17), a denúncia formal acompanhada de arquivos de áudio e vídeo que corroboram as práticas dos crimes.

“No caso mais grave, há um vídeo que mostra um soldado sendo agredido com pisões e chutes na cabeça enquanto faz flexões. Ele teria ficado três dias fora do quartel e, no retorno, ao invés de uma punição prevista no regimento, ocorreu essa prática”, disse.