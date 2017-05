MPF abre inquérito para apurar suposta omissão da UFG após denúncia de estupro

De acordo com a docente, a aluna enviou mais de dez e-mails para a Ouvidoria da universidade fazendo a denúncia e somente após um telefonema e outro e-mail, conseguiu denunciar o ocorrido. Passados mais de dois meses, soube que uma sindicância seria criada. A jovem, porém, não conseguiu obter nenhuma resposta do que efetivamente estava sendo feito, nem mesmo conseguia ter acesso ao número do processo.

O MPF também fez um levantamento de ações judiciais contra condutas de assédio moral cometido por docentes da UFG da mesma regional. Para investigar as ações ou omissões institucionais, o procurador da República Jorge Medeiros oficiou a Universidade solicitando o envio de lista contendo todos os casos de assédio moral e/ou sexual denunciados naquela unidade nos últimos cinco anos.

Por fim, o MPF cobra da universidade de Jataí que envie informações sobre a realização de cursos de conscientização com a comunidade universitária, a identificação do órgão responsável por receber as denúncias de assédio na Universidade e as providências adotadas, em caso de comprovação da prática.

Em entrevista, a direção da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás disse que tem ciência da caso e tomou todas as providências cabíveis e todo o apoio necessário tem sido prestado à vítima.

“A instituição recebeu oficialmente a denúncia em abril de 2017, através de sua Ouvidoria. Desse momento em diante os trâmites legais têm sido realizados, inclusive a abertura de um processo Administrativo Disciplinar (PAD) e formação de comissão para atuar no caso, com o direito a ampla defesa a fim de apurar os fatos contidos na denúncia e aplicar as sanções cabíveis de acordo com a legislação do serviço público federal”, diz a nota.