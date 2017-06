MP denuncia empresários por associação criminosa e fraude à licitação na compra de poltronas em Piranhas

23/06/2017, às 19h06

O promotor de Justiça Marcelo Borges Amaral denunciou por fraude em licitação e associação criminosa os empresários Gabriel Soares Evangelista, Licimar Ferreira da Silva e Kelma Diniz Beserra Alcântara. Além das penas previstas pelos crimes praticados, foi requerida a fixação de indenização mínima pelos prejuízos material e moral causados à Câmara Municipal de Piranhas, vítima do grupo.

Os réus fraudaram o Processo Licitatório n° 1/2015 do Legislativo, publicado e julgado no final do ano passado. O esquema foi descoberto em operação realizada pela Promotoria local, em parceria com o Centro de Inteligência do MP e da Polícia Militar, em dezembro de 2016, quando mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em duas empresas sediadas em Goiânia, assim como outros dois de condução coercitiva.

O caso

No dia 9 de novembro de 2015, a Câmara publicou edital de pregão presencial para a compra de poltronas de auditório. Compareceram e se habilitaram algumas empresas, entre elas a KM Indústria e Comércio de Móveis e a MN Comércio de Móveis, de propriedade de Kelma e Licimar, respectivamente. Gabriel Soares também esteve presente, apresentando-se como procurador da MN.

A operação mostrou que Gabriel, com participação e anuência de Kelma e Licimar, usou do nome, do contrato social e da estrutura das duas empresas para fraudar licitações, mediante burla ao caráter competitivo. Gabriel atuou como representante das duas empresas, embora formalmente constasse apenas como sendo da MN, criando um disputa fantasiosa de preços entre elas, com o objetivo de que a KM vencesse o processo, o que, de fato, aconteceu.

As investigações constataram que o esquema não se destinou apenas à licitação da Câmara, mas a competições diversas, em que os três compareciam e falsamente simulavam a disputa.

Fonte: MPGO