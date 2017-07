Motoqueiro é atingido por veículo desgovernado na BR-158

Polícia procura por Thalysson Barreto, principal suspeito de ter provocado o atropelamento. SAMU prestou o socorro, mas não acionou a Polícia. Motorista do carro não prestou socorro

23/07/2017, às 18h07

O bonjardinense Josiel de Lima Sousa, 24 anos, teve fratura exposta no braço, após ser atingido por um veículo na BR-158, nas proximidades do km 80, na saída para Bom Jardim de Goiás, na tarde desse domingo (23). A Polícia Militar (PM), o motoqueiro disse que o motorista do carro não prestou socorro e evadiu do local depois do acidente.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por usuários da via e Josiel conduzido ao Hospital Municipal Cristo Redentor de Piranhas, onde aguarda a chegada de uma Unidade Móvel de Urgência (UTIM) para ser encaminhado à capital.

A PM fez buscas na região e encontrou o suposto veículo, um VW gol, preto, placas ZGX-2084 de Goiânia estacionado nas imediações do Rancho Leilão. A Polícia Civil já investiga o caso. Motorista pode ser preso a qualquer momento por não ter prestado socorro. O carro está registrado em nome de Samara Faustino Franco. Mas o motorista ainda não se apresentou. A essa reportagem Samara informou que “vendeu o veículo há mais de quatro anos e o documento esta com bloqueio para pagamento de DUT a mais de um ano, para forçar a transferência da propriedade”.

A Polícia procura por Thalysson Barreto, 21, principal suspeito. “Já estivemos na casa dos pais do Thalysson, que confirmaram a propriedade do veículo e o desaparecimento do filho. Como ele omitiu o socorro a determinação é para prendê-lo em flagrante”, informou o sargento César.

Ainda de acordo com a PM o SAMU não fez a notificação do crime de omissão de socorro, que poderia ter agilizado as buscas do motorista.

Mais informações a qualquer momento.

