Morre segunda vítima de capotamento em Bom Jardim

Segundo a Polícia alta velocidade pode ser a causa do acidente que vitimou as primas Maria Vitória e Ana Carolina

25/06/2017, às 11h06

A cidade de Bom Jardim de Goiás amanheceu de luto neste domingo (25/6). Um acidente numa estrada vicinal perto do trevo da saída para Piranhas acabou vitimando as adolescentes Ana Carolina – que faleceu ainda no local onde o veículo capotou e Maria Vitória que morreu posteriormente no Pronto Socorro de Barra do Garças, já na madrugada deste domingo.

De acordo com a Polícia Militar (PM) três primos retornavam de fazenda para Bom Jardim, quando o veículo Gol que estavam perdeu a direção e capotou vindo a parar num pasto. O motorista sofreu ferimentos leves.

Logo houve uma mobilização de toda a cidade para atender as vítimas deste acidente com a PM se deslocando até o local com ambulâncias do município. Apesar da movimentação, Ana Carolina não resistiu e morreu no local e Maria Vitória foi socorrida gravemente ferida, com suspeita de traumatismo craniano e levada ao Pronto Socorro Municipal de Barra, onde veio a óbito.

Segundo a PM a alta velocidade pode ter causado o acidente. As investigações apontam ainda para um segundo carro que trafegava no mesmo sentido, com suspeita de racha entre os motoristas. “Nós recebemos a informação de que foi alta velocidade que provocou a saída de pista do veículo”, informou o tenente Santana que atendeu a ocorrência.

As duas garotas estão sendo veladas juntas no setor Alvorada em Bom Jardim. O sepultamento será no final da tarde no cemitério local.