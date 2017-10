Morre mais uma criança vítima de ataque em creche de Janaúba

09/10/2017, às 08h10

Um garoto de 5 anos vítima do ataque à Creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), morreu na madrugada desta segunda-feira (9) no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Com a morte de Matheus Felipe Rocha dos Santos sobe para 11 o número de mortos da tragédia – nove crianças e dois adultos.

Mais de 40 pessoas foram socorridas para hospitais. Até domingo, 23 tinham sido liberadas e 23 permaneciam internadas. Dessas, 9 na Santa Casa de Montes Claros, 14 em Belo Horizonte e 1 no Hospital Universitário. Alguns estão em estado grave e respiram com ajuda de aparelhos.

A diretora da Creche Gente Inocente, Aline Cristina, disse como foram os momentos de pânico quando Damião chegou ao local e colocou fogo nele e nas crianças. “A escola em si não resume em aluno, né? Ela era a comunidade de uma forma geral. Ele bateu no portão e perguntou se eu estava lá. Aí eu falei: ‘Oi, seu Damião. O senhor melhorou?’. Ele estava pálido. Aí dentro [da sala de aula] ele foi tirando a tampa, muito rápido, tirando o fósforo do bolso pra pôr fogo. Eu saí correndo pra dentro do banheiro com algumas crianças que conseguiram correr. Eu pedia socorro e ninguém me ouvia… Então eu peguei na mão das crianças e eu falei pra eles: ‘Nós vamos correr porque ninguém vai nos ouvir'”, disse.

Professora homenageada

Uma das vítimas da tragédia é a professora Heley Batista, de 43 anos. Segundo a polícia, ela morreu após salvar diversas crianças e de entrar em luta com Damião para impedir que mais pessoas fossem atingidas pelas chama. Neste domingo, o presidente Michel Temer concedeu à professora a Ordem Nacional do Mérito.

O autor do ataque chegou a ser internado, mas morreu horas depois. Ele foi enterrado na tarde de sexta-feira (6) em uma cerimônia discreta, sem familiares nem amigos. Estavam presentes apenas os funcionários da funerária.

Fonte: G1