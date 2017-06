Morre jovem de 17 anos em capotamento de veículo em Bom Jardim

25/06/2017, às 09h06

A Polícia Militar (PM) registrou por volta das 18h30 de sábado (24/6) um grave acidente numa estrada vicinal a frente do trevo de Bom Jardim-GO sentido a Piranhas. Dois carros estariam em alta velocidade quando um deles, um veículo Gol branco saiu de pista e capotou e parou num pasto.

A garota Ana Carolina, 17 anos, faleceu com o acidente. Dois saíram machucados sendo que um está sendo atendido em Bom Jardim mesmo e outra moça foi encaminhada em estado grave para o Pronto Socorro de Barra do Garças. A polícia recebeu a informação de que havia um segundo veículos e os condutores estariam disputando quem chegaria primeiro a cidade.

“Nós fomos acionados para essa ocorrência e estamos aguardando documentação de algumas pessoas que estavam nos carros e informações do segundo veículo”, destacou o tenente Santana que está acompanhando essa ocorrência.

A perícia já foi acionada pela Polícia Civil através do delegado Ricardo Galvão que também já foi informado sobre ocorrido. A tragédia aconteceu no dia do encerramento da Festa de São João Batista, padroeiro da cidade.

Fonte: AraguaiaNotivcias