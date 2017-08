Moradores transformam área usada como lixão em horta comunitária, em Anápolis

“O que a gente entende é que não há possibilidade de ter investimento privado em área pública. Isso é um problema e pode, inclusive depois, dar improbidade administrativa para o prefeito municipal”, afirmou o secretário .

Enquanto lutam pela garantia do projeto, 20 pessoas cuidam diariamente do terreno. As tarefas são divididas. Enquanto parte do grupo capina e prepara o solo par ao plantio, alguns moradores regam as sementes enquanto e outros cuidam das que já estão brotando.