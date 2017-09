Moradores protestam contra falta de água em Arenópolis

População sofre com a escassez hídrica e há três meses estão consumindo o líquido precioso que é buscado em outra cidade

22/09/2017, às 12h09

Após receber a informação de que o caminhão pipa cedido pela Saneago para transportar água para Arenópolis interromperia o serviço para abastecer a cidade de Bom Jardim de Goiás, a população arenopolina protestou contra a falta de abastecimento de água na manhã da última quarta-feira (20/09), na Vila 14 de Maio.

De acordo com o prefeito Flávio Júnior, que participou do protesto junto com a comunidade, “a Saneago disponibilizou mais um caminhão pipa para dar apoio à população e possibilitar que haja um revezamento dos veículos entre os municípios que sofrem com a crise hídrica, mas o caminhão ainda não chegou à Arenópolis”.

Após a manifestação foi decidido que o caminhão, que tem capacidade para transportar 30 mil litros de água, continuará fornecendo água ao município até que o segundo veículo chegue. Segundo informações do prefeito, a previsão é de que o caminhão esteja na cidade antes do fim desta semana.

O município que tem mais de 3 mil habitantes consome aproximadamente 500 mil litros diários, que eram retirados dos Ribeirões Areia e Lajeado, responsáveis pelo abastecimento dos moradores. Com a crise hídrica que assola a cidade a água dos ribeirões secaram, e para sobreviver a população tem retirado o líquido precioso no Rio Piranhas há três meses.

Em julho deste ano, uma das tentativas foi a perfuração de poços artesianos. Mais de cinco poços foram feitos, mas somente em dois deram vazão. A Saneago sugeriu investir na construção de uma nova barragem que segure maior quantidade de água durante o período de estiagem, mas o projeto ainda não foi iniciado pela empresa.