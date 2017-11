Ministério do Trabalho proíbe uso de 2,5 mil armas da PM de Goiás após detectar defeitos

01/11/2017, às 08h11

A Superintendência do Ministério do Trabalho em Goiás proibiu o uso de 2,5 mil pistolas da marca Taurus em uso pela Polícia Militar de Goiás. Segundo auditoria do órgão, os exemplares do tipo PT 24/7 PRO D são perigosos para o uso dos policiais e, e em quatro anos, já causaram 27 acidentes com integrantes da corporação. Os auditores exigem o recolhimento e a substituição por armas seguras.