Ministério do Trabalho lança aplicativo para ajudar na busca por emprego

Ferramenta já está disponível para smartphones com sistema Android. No futuro, haverá suporte também para iOS

24/05/2017, às 08h05

Em meio ao cenário de elevado desemprego, o Ministério do Trabalho lançou nesta terça-feira (23), o aplicativo “Sine Fácil” para que os trabalhadores possam buscar vagas disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine) por meio de celulares e tablets.

A ferramenta ainda vai permitir aos brasileiros acompanhar os pagamentos do seguro-desemprego e acessar informações sobre o abono salarial, entre outros serviços. “Temos 13 milhões de pessoas que estão desesperadamente buscando oportunidade de trabalho. Certamente alguns deles não conseguem vaga pela ausência de agência Sine.

Agora eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis”, afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. De acordo com o ministro, o Sine oferece 50 mil vagas diárias.

O aplicativo já está disponível para smartphones com sistema Android, que representam quase a totalidade do público-alvo do Sine. No futuro, haverá suporte também para iOS. Segundo o ministro trata-se de uma iniciativa para “melhorar as relações de trabalho” e dar mais eficiência à prestação de serviços.

A ferramenta foi desenvolvida pela DataPrev e vai proporcionar uma redução na pressão que existe hoje sobre a rede de atendimento do Sine.

O sistema conta com 51,2 milhões de trabalhadores cadastrados e realiza cerca de 300 mil atendimentos diários, mais da metade deles sobre seguro-desemprego e intermediação de mão de obra. “Haverá diminuição da pressão sobre a rede de atendimento, e o trabalhador não precisa se deslocar, pagar passagem, para ir a uma unidade do Sine”, destacou o gerente do DataPrev Flávio Robson Sampaio.

Além disso, o aplicativo vai permitir o acesso em locais onde não há agências Sine. Pelo Sine Fácil, o trabalhador poderá consultar vagas de emprego de qualquer local e em qualquer horário, de acordo com seu perfil profissional, bem como agendar entrevistas com empregadores. A ferramenta permite ainda acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego.

Numa segunda fase, a ideia é expandir o cardápio de serviços disponíveis por meio do aplicativo.

Para os empregadores, por sua vez, o aplicativo vai permitir verificar currículos e selecionar trabalhadores para participar de processos seletivos. Segundo os técnicos do DataPrev, 1,4 milhão de trabalhadores já tem o “QR Code”, uma espécie de código de barras que serve de código de acesso, necessário para que o trabalhador possa utilizar o aplicativo.

Quem ainda não tem o código pode obtê-lo no portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), também lançado nesta terça, nas unidades de atendimento do Sine, no termo de homologação da rescisão contratual ou na solicitação do seguro-desemprego.

Após instalar o aplicativo, o trabalhador deverá digitalizar o código utilizando a câmera fotográfica. O código de acesso é individual, e o sigilo de informações é garantido, destacou Sampaio.

