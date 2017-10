Ministério da Saúde lança sistema nacional de controle de medicamentos do SUS

O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira (24) um sistema para integrar as informações de distribuição, estoques e acesso aos medicamentos do SUS. A Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica, segundo o governo, vai permitir melhores controles de compra, data de validade e remanejamentos.

A base foi testada em quatro estados e, de acordo com o ministério, mostrou que pode evitar desperdícios de até 30% dos remédios entregues. Pelas estimativas do órgão, se essa economia for replicada em todo o país, a cada ano, mais R$ 1,5 bilhão pode ser revertido em mais medicamentos para a população.