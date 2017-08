Descubra se o seu celular será bloqueado pela Anatel

Aparelho comprado fora do país pode ser bloqueado? O número e o chip também sofrerão bloqueio? Entenda melhor o que vai acontecer com a nova medida da Agência Nacional de Telecomunicações

03/08/2017, às 07h08

No final deste ano, uma medida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pode deixar 40 milhões de brasileiros com seus celulares bloqueados. A ação tem como tem como objetivo combater o comércio irregular de aparelhos eletrônicos.

Se você está inseguro quanto à validade do seu aparelho, veja abaixo algumas questões que podem te ajudar: Meu celular foi comprado em outro país. Ele será bloqueado? Depende. Smartphones de grandes marcas, como a Apple e a Samsung, possuem uma menor chance de serem bloqueados, uma vez que muitos modelos também são comercializados por aqui.

Para as demais marcas, o aparelho não será bloqueado caso ele tenha sido registrado por alguma organização estrangeira que pertença à Associação Internacional do Setor, a GSMA, da qual o Brasil faz parte.

Como posso checar se meu aparelho vai parar de funcionar?

Basta entrar no site disponibilizado pela Anatel e colocar o nome do fabricante ou o número do modelo do seu aparelho no campo de pesquisa. A agência disponibiliza uma lista com todos os smartphones homologados. Para acessar o site, clique aqui.

O chip e o número também serão bloqueados?

Não. O bloqueio é referente apenas ao aparelho. Fique atento A partir do dia 15 de setembro, as empresas de telefonia deverão avisar aos clientes, via SMS, que o aparelho não está regularizado. Após 75 dias da notificação, o telefone poderá ser bloqueado.

Fonte: O Popular