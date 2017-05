Mercadoria contrabandeada que abasteceria camelódromo de Goiânia é apreendida em Jataí

Segundo a PRF, o motorista fugiu do bloqueio com o veículo e sumiu em meio a um milharal

09/05/2017, às 13h05

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta segunda-feira (08) na BR-060, perímetro urbano de Jataí, um carregamento de contrabando que abasteceria camelódromos de Goiânia.

Segundo a PRF, tudo começou quando agentes da corporação que estavam em fiscalização, perceberam quando um veículo que seguia pela rodovia, para não ser fiscalizado, desviou do bloqueio, entrou por uma estrada vicinal e desapareceu em meio a uma plantação de milho.

Logo em seguida, os policiais seguiram em direção ao automóvel que fugiu do bloqueio e foram surpreendidos com outros carros que estavam parados em meio a plantação, um Kadet e um Astra, abarrotados de produtos do Paraguai.

Três homens, um de 47, um de 46 e outro de 23 anos, que estavam nos veículos, confessaram aos agentes que estavam aguardando a polícia desfazer o bloqueio para que eles pudessem prosseguir a viagem.

Ao fiscalizar os automóveis os agentes encontraram diversas mercadorias como perfumes, brinquedos, pneus, celulares e eletroeletrônicos, carga avaliada em cerca de R$ 100.000,00. Eles informaram ainda que as mercadorias saíram de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e deveria abastecer camelódromos de Goiânia. Os veículos com as cargas e seu ocupantes foram encaminhados a Polícia Federal em Jataí.

Fonte: Plantão Jti