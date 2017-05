Menor de idade é apreendido pela Polícia em Caiapônia pelo crime de roubo

O menor era um dos alvos da Operação Tordon realizada pela Polícia recentemente

02/05/2017, às 14h05

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Caiapônia, apreendeu na manhã desta terça-feira, 2 de maio, o menor de idade U. P. N. que era um dos responsáveis por diversos roubos em Caiapônia.

Recentemente, foi realizada a Operação Tordon, ação realizada pelas Polícias Civil e Militar em Caiapônia para dar cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e de Prisão Preventiva contra autores de assaltos ocorridas em datas recentes no município.

O menor U. P. N era um dos alvos da Operação desencadeada no fim do mês de março, mas só foi encontrado na manhã de hoje.

O menor apreendido confessou ter participado de pelo menos três roubos ocorridos em Caiapônia.

A equipe policial encaminhou o jovem até a Delegacia da Polícia Civil em Caiapônia, onde serão tomadas as providências cabíveis.