Mecânico mutila partes íntimas de namorada e é preso em Goiânia

Suspeito alega que uma suposta traição teria ocasionado as agressões

30/06/2017, às 08h06

Tiago Gomes da Silva, 25 anos, foi preso suspeito de agredir, mutilar a região genital e manter acompanheira presa por três dias em uma residência, em Goiânia.

A vítima só conseguiu socorro após uma prima ir até a casa e resgatá-la. A jovem, de 26 anos, recebeu atendimento médico e em seguida procurou a polícia. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) que examinou os cortes na genitália e os definiu como “tortura bárbara”.

A vítima contou que está não foi à primeira vez que foi agredida pelo companheiro. No entanto, a agressão da semana passada foi a mais grave. Tiago a atingiu com vários chutes e socos. Utilizando uma tesoura cortou os cabelos e as roupas da companheira. Em seguida, a jogou em cima de um sofá e cortou parte da região genital e a manteve presa sem casa.

Após as agressões, ele se escondeu na casa de amigos. Ao se apresentar na delegacia foi preso e em depoimento negou a mutilação e afirmou que uma traição motivou as agressões. Tiago irá responder pelos crimes de tortura, cárcere privado e injúria. Caso condenado, a pena pode chegar a 15 anos.

Fonte: O Popular