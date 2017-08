Título de Cidadão Arenopolino é concedido a Marinho

Projeto de Lei de autoria do vereador e presidente Jader Alves foi aprovado por unanimidade na Câmara

08/08/2017, às 18h08

A Câmara Municipal de Arenópolis aprovou na tarde desta segunda-feira (07/08) o Título Honorífico de Cidadão Arenopolino ao empresário José Marinho. O Projeto de Lei 072 de 2017 foi proposto pelo presidente da Casa, vereador Jader Alves, e foi aprovado por unanimidade.

José Marinho tem 47 anos e é natural do Paraná. Ainda jovem viveu alguns anos em São Paulo, onde iniciou sua trajetória empresarial ao criar a Empreiteira Marinho. Marinho, como é carinhosamente conhecido, casou-se com a arenopolina Bruna Moraes, com quem teve o pequeno Luiz Otávio, hoje com cinco. Além do caçula, o empresário tem outros dois filhos, Wesley Marinho, 27, e Natália Karen Marinho, 29.

Há cerca de 10 anos Marinho decidiu que a matriz de sua empresa deveria ficar em Arenópolis, e, assim, o fez. Aproximadamente 40 empregos são gerados.

O presidente da Casa argumentou que a vida do empresário que empreendeu no município e sua generosidade para com o povo arenopolino foram os motivos que o fizeram conceder a homenagem. “Sem medir esforços Marinho vem gerando empregos através de sua empreiteira, contribuindo para o desenvolvimento local e honrando os desígnios de Deus”, destacou.

Ao receber a homenagem, o empresário expressou sua gratidão. “Agradeço a todos que contribuíram para a concessão do Título Honorífico. Ao prefeito Flávio Júnior e aos vereadores. Estou aqui para somar”, prontificou.

Perguntado sobre a incerteza de trocar a cidade grande pela pequena, José Marinho não titubeou. “Goiás é o coração do país. Tenho acesso rápido a tudo sem desgastes e aqui em Arenópolis encontrei a tranquilidade que eu precisava, por isso logo constituí minha família aqui”.⁠⁠⁠⁠

A entrega formal da comenda deverá ser marcada para os próximos dias.