Manobras radicais marcam Motocross em Piranhas

População compareceu e vibrou a cada salto. Organizadores disseram que evento foi um sucesso

14/08/2017, às 11h08

Cerca de 2 mil pessoas vibraram com as manobras radicais da 3ª edição do Motocross em Piranhas. Na pista aproximadamente 50 pilotos levantaram a galera na disputa pelos prêmios em dinheiro e troféus.

A prova amistosa contou com uma completa estrutura de box e premiação em dinheiro até o quinto colocado. Os competidores puderam disputar nas categorias MXFL/Força Livre Especial, Intermediária, Nacional, Junior e MX.

Segundo os organizadores, a competição amistosa deste sábado e domingo (12 e 13/08) foi um sucesso. A realização do evento foi da Prefeitura de Piranhas, com a organização do GP Moto Clube e Wesley Faustino sobre a supervisão da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG). Os cerca de R$ 8 mil em prêmios foi dividido para os melhores.

Para o prefeito Eric de Melo o evento foi “positivo” e atendeu as expectativas. “Diante dessa data especial que é o dia dos pais, e também por ser uma corrida amistosa, o público foi excelente”, observou Eric, que aproveitou o momento da premiação para homenagear o pai, Ocival Honorato da Silveira, em nome dos demais.

“Foi tudo dentro do planejado”, disse a secretária da administração Kenia Fernanda. “Nós fizemos a manutenção da pista, que já é de boa qualidade, disponibilizamos toda a estrutura, inclusive tendas para conforto do público, portanto, mesmo sendo corrida amistosa foi de nível estadual. Um investimento de aproximadamente R$ 60 mil”, informou a secretária.

Presente no evento, a Polícia Militar (PM) também avaliou como agradável. “Embora tivemos um grande aglomerado de pessoas, nenhum incidente foi registrado, todos se comportaram de forma ordeira durante esses dois dias de festa”, informou o comandante da corporação, tenente J Pereira.

Na categoria principal, a MX força livre, Mateus Crisma, de Anapolis, ficou em 1º lugar. O segundo foi ocupado por Tomazinho, de Goiânia, seguido por Cunha, também de Anápolis. “Essa pista é perfeita e tudo foi muito bem organizado. Tivemos um bom público, que contribuiu ainda mais para que tudo ficasse perfeito, só tenho a agradecer”, comemorou o campeão Mateus Crisma.

Dos Pilotos piranhenses, Vandete Vilela correu pela categoria MX4 e ficou na 4ª colocação. Heberth Wander disputou a intermediaria, alcançando o 7º lugar. “A corrida foi muito boa, bem organizada, com pilotos de nível excelente. Além disso a nossa pista é uma das melhores, o que contribui com o espetáculo. Para completar, Deus ajudou que não tivemos nenhum acidente”, comemorou Vandete Vilela.

Kleber Borges da Silva, 35 anos, acompanhou o motocross ao lado da família. “Gostei das provas, especialmente a última bateria”. O empresário sugeriu arquibancadas.”Para a gente ficar mais a vontade precisa das arquibancadas”.

Leandro Nascimento do Rego, 38, disse gostar “da emoção das corridas”. “Por isso sempre acompanho. Essa de hoje foi especial, muito boa mesmo”, disse o mecânico de automóveis que acompanhou a prova junto com amigos.