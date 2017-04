Manifestantes impedem circulação de ônibus e bloqueiam rodovia em Goiás

Grupo protesta contra as reformas trabalhistas e da previdência. Veículos do Eixo Anhanguera não circulam na Grande Goiânia e a GO-060 teve pista bloqueada

28/04/2017, às 08h04

Centrais sindicais que representam diversas categorias de trabalhadores protestam na manhã desta sexta-feira (28) contra as reformas trabalhista e previdenciária. Em Goiânia, manifestantes impedem a saída de ônibus da garagem da Metrobus. Sendo assim, não há circulação no Eixo Anhanguera. Além disso, um grupo queimou pneus e bloqueou a passagem de veículos na GO-060.

Confira abaixo os serviços prejudicados pelas manifestações:

Transporte público:

Manifestantes estão na garagem da Metrobus e impedem a saída de ônibus desde às 3h, segundo a assessoria de imprensa da Força Sindical. A Polícia Militar está no local e acompanha a manifestação.

Em nota, a assessoria de imprensa da Metrobus informou que, “neste momento, não há operação no Eixo Anhanguera por conta de manifestantes que são contra a reforma da previdência e trabalhista propostas pelo Governo Federal. A manifestação segue de forma pacífica”.

Segundo a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), como não há circulação de ônibus, todas as plataformas do Eixo Anhanguera na Grande Goiânia estão fechadas nesta manhã.

Ainda de acordo com a RMTC, por volta das 7h55, as linhas alimentadoras que saem do Terminal Padre Pelágio, na região oeste da capital, também estavam interrompidas.

Rodovias:

Manifestantes bloquearam uma pista da GO-060, no sentido Trindade/Goiânia, nesta manhã. Por volta das 7h, eles queimavam pneus e impediam a circulação dos veículos, formando congestionamento.

A situação foi normalizada por volta das 8h, quando o Corpo de Bombeiros apagou o fogo e fez a limpeza da rodovia. Assim, o fluxo de veículos voltou a fluir.

Bombeiros fazem limpeza da GO-060 após manifestação, em Goiânia, Goiás (Foto: Guilherme Mendes/TV Anhanguera)

Aeroporto:

As operações do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, ocorrem normalmente nesta manhã. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), apenas um voo da companhia Azul, que sairia de Cuiabá (MT) e pousaria na capital às 7h20 , foi cancelado por conta da neblina.

Fonte: G1