Mais de 600 bonjardineses são atendidos de graça por Campo Saúde Itinerante

Projeto chegou ao município graças a parceria entre Prefeitura Municipal, Senar/Faeg e Sindicato Rural

04/07/2017, às 10h07

Criado para desenvolver ações básicas na área da saúde e cidadania levando atendimento ao trabalhador, produtor e família rural, o programa Campo Saúde Itinerante é uma realização do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em Bom Jardim de Goiás os atendimentos aconteceram no dia 27 de junho na sede do Sindicato Rural.

Durante todo o dia de serviços gratuitos foram realizados 624 atendimentos entre consultas nas áreas de Clínica Geral (22), Dermatologia (105) e Oftalmologia (293). Exames da saúde do homem (101) e da mulher (30) também foram realizados. 38 pessoas aferiram a pressão arterial e outras 35 realizaram o teste de glicemia.

O prefeito Odair do Odélio agradeceu os representantes do Senar e da Faeg pela colaboração, cumprimentou o presidente do Sindicato Rural Divaldo Queiroz pelo empenho e reafirmou o compromisso de sempre buscar parcerias que “venham atender a população no bem geral”. “Esse dia de hoje é muito importante para nós, já que centenas de bonjardinenses foram atendidos nesse mutirão. E esse é o nosso objetivo, atender da melhor forma aqueles que precisam”, disse.

Divaldo Queiroz também agradeceu ao prefeito Odair do Odélio e à primeira-dama Cátia Núbia pela ajuda. “Vocês não mediram esforços para que tudo se realizasse de forma a beneficiar a população”, admite.