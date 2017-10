Mais de 113 mil idosos têm direito ao PIS/Pasep em Goiás

Cerca de R$ 176,5 milhões devem ser pagos a homens com mais de 65 anos e mulheres acima de 62; pagamento começa na quinta, mas quem tem conta no BB ou Caixa já pode receber valores

18/10/2017, às 09h10

Mais de 113 mil idosos têm direito a sacar o abono salarial do Programa de Inserção Social (PIS/Pasep) em Goiás. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão pagos cerca de R$ 176,5 milhões no estado. O pagamento começa na quinta-feira (19), mas, segundo o Ministério do Planejamento, quem possui conta no Banco do Brasil ou na Caixa já recebeu o crédito automático do valor.

O saque do abono é destinado a homens com 65 ou mais, mulheres com 62 anos ou mais e aposentados que tenham saldo no fundo. Participam do programa trabalhadores de organizações públicas e privadas que contribuíram para o Pasep ou para o PIS até o dia 4 de outubro de 1988, e que não resgataram todo o saldo. Quem começou a contribuir após esta data não possui saldo para o resgate.

Segundo a Caixa, até a terça-feira (17) os valores foram creditados automaticamente em 193,9 mil contas do PIS em todo o país, com saldo total de R$ 148,3 milhões. Já o Banco do Brasil prevê que 50,3 mil cotas do Pasep, com valor total de R$ 90,2 milhões, recebem o crédito automático. No total, R$ 238,5 milhões serão pagos para idosos em todo o país.

O restante dos pagamentos, para quem tem a partir de 70 anos, será liberado a partir da quinta-feira. Em seguida, serão contemplados aposentados em geral, a partir de 17 de novembro e, a partir de 14 de dezembro, mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais. Tira algumas dúvidas sobre o resgate do PIS/Pasep: Tem direito ao resgate trabalhadores que contribuíram para o PIS/Pasep até 4/10/1988 e que não resgataram todo o saldo;

Não há data limite para que os recursos sejam sacados. Ou seja, a partir das datas informadas, o dinheiro estará disponível para o beneficiário e poderá ser retirado no momento em que ele achar mais conveniente.

As mulheres com menos de 62 anos e os homens com menos de 65 anos poderão fazer o resgate, mas não agora. Os recursos estarão disponíveis para saque quando eles completarem a idade estipulada – 62 anos (para as mulheres) e 65 anos (para os homens). Por exemplo, uma mulher que só faça 62 anos no final de 2018 poderá fazer o saque após seu aniversário, desde que tenha recursos no PIS ou no Pasep.

Em junho de 2016, o saldo médio por cotista do PIS/Pasep era de R$ 1.187. A maioria dos cotistas possuía ao menos R$ 750 a ser resgatado. Fonte: G1 Goiás