Mãe de grávida morta com tiro diz que não desconfiou do genro preso suspeito do crime: ‘Eu o defendia’

Vanessa foi morta no último dia 31 de julho. Na ocasião, o marido alegou que o carro onde o casal e o filho, de 2 anos, estavam saiu de Iporá, onde moravam e seguiam para Goiânia, quando foi abordado pelos criminosos em uma moto. A versão dele é que a esposa foi baleada na cabeça por reagir ao assalto.

Horácio foi preso na quarta-feira (6), em casa. De acordo com a Polícia Civil, ele manteve o que havia dito no dia do crime. Nilva se disse ainda mais assustada com a situação porque, um dia antes, o homem foi até a casa da sogra para fazer ver o filho, que está morando com a avó desde a falecimento de Vanessa.