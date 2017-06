Mãe confessa ter matado filho na fogueira de lixo

Adriana disse em vídeo que viralizou na internet que jogou o menino de 2 anos e 10 meses no monte de entulho, colocou álcool no corpo e ateou fogo. Ainda segundo ela, Alexandre se debateu, mas ela o segurou com um pedaço de madeira

29/06/2017, às 21h06

Em depoimento concedido na tarde desta quinta-feira (29), na Delegacia da Polícia Civil de Piranhas, a mãe do pequeno Alexandre, morto no último domingo, confessou ter sido a autora do crime.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Adriana Coutrim Moreira, 29 anos, contou em detalhes como matou o próprio fillho, Alexandre Coutrim Rodrigues, de 2 anos e 10 meses de idade, na zona rural do município de Piranhas, no último domingo (25).

Ao receber a oportunidade de contar com detalhes o que aconteceu no dia da morte de Alexandre, Adriana Coutrin a mulher disse que se levantou cedo, arrumou algumas coisas, fez almoço e deu comida para as crianças. Em seguida, segundo a mulher, ela colocou os filhos para dormir.

“Enquanto eles dormiam eu fui até o quintal e juntei o lixo e uns galhos de maracujá e coloquei fogo. Joguei ele lá na fogueira e joguei álcool nele. Ele tentou sair, mas eu segurei ele com um pedaço de madeira”, disse aparentemente emocionada.

Adriana justificou a ação criminosa por estar “chateada” e “nervosa”. “Nesse dia eu estava muito chateada e nervosa, porque não tenho parentes em volta e não saio para lugar nenhum, só ficava lá fazendo as coisas e ele (Alexandre) estava chorando muito em cima de mim aí fiquei nervosa e fiz isso”, afirmou aos investigadores.

Depois de perceber que Alexandre já não tinha sinais de vida, Adriana o “deixou lá”, como ela relatou. “Eu deixei ele lá e fui pra dentro de casa e depois de um tempo eu voltei com uma toalha e arrastei ele de lá e levei ele lá para cima”.

No vídeo divulgado, Adriana ficou ao lado do marido o tempo todo. Ela passou por exame no Hospital Municipal Cristo Redentor e foi encaminhada ao presídio local.

O Jornal O+Positivo teve acesso ao vídeo, mas por uma questão de respeito aos familiares, preferiu não divulga-lo.

