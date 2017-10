Lucia Vânia promete caminhão, reparação do Peti e Cartão Reforma para Arenópolis

Na mesma reunião o deputado federal Marcos Abrão garantiu uma emenda parlamentar para a aquisição de uma retroescavadeira

23/10/2017, às 16h10

Em discurso realizado na última sexta-feira (20/10), em Arenópolis, a senadora Lúcia Vânia (PSB) prometeu um caminhão caçamba, a reforma da sede do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e a inclusão do município na lista dos beneficiados com o Cartão Reforma, Programa do Governo Federal. A congressista foi recebida no Salão Comunitário pelo prefeito Flávio Júnior (PMDB) e lideranças locais.

“Não vou apenas atender as demandas apresentadas pelo prefeito Flávio Júnior. Minha equipe vai orientá-lo para cadastras novos pleitos no SICONV (que é o Portal de Convênios do Governo Federal) e vamos garantir a liberação desses recursos também”, garantiu Lúcia Vânia.

Na comitiva da senadora estava o deputado federal Marcos Abrão (PPS), que garantiu uma emenda parlamentar para o município comprar uma retroescavadeira. “Sou deputado graças às lideranças e aos eleitores de Arenópolis, que me apoiaram e votaram em mim nas últimas eleições, por isso quero mostrar trabalho”, justificou.

A Secretaria de Ação Social de Arenópolis, que é comandada pela pela-primeira dama Daiany Donato, preparou apresentações artísticas em homenagem à visita dos congressistas. No ballet mais de 15 meninas deram show na Ciranda da Bailarina. Os meninos se destacaram ao fazer uma apresentação de Jiu Jitsu e Taekwondo. As crianças são beneficiárias do Peti, programa que foi fundado por Lúcia Vânia.

Regularidade

Em seu discurso o prefeito Flávio Júnior destacou a “regularidade” da Prefeitura com o Cadastro Único de Convênios (CAUC). “Nosso município tem muitas carências e dificuldades, mas todas as nossas certidões estão em dia, estamos prontos para firmar qualquer convênio”, garantiu.