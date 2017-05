Uma das festas mais badaladas de Baliza já tem data e local definidos

Mais uma edição do Luau Sertanejo vai agitar Baliza e região

25/05/2017, às 13h05

Curte um bom sertanejo? Então prepare-se! Uma das festas mais badaladas de Baliza já tem data e local definidos. A 2ª edição do Luau Sertanejo trás uma noite especial que promete agitar Baliza e região. Será no dia 08 de julho , a partir das meia noite, na Feira Coberta de Baliza.

Os shows nessa edição ficarão por conta do Dj Juan Veiga, que trará o melhor da música eletrônica e da dupla sertaneja Dablio e Phillipe, intérpretes do filme “ Os filhos de Francisco”. Eles prometem contagiar os presentes com muita energia boa até a madrugada.

O evento contará com a realização da Atração Garota Luau Sertanejo e será 100% open bar para cerveja Skol, refrigerantes e água.

Se você ficou interessado e quer adquirir o seu ingresso, entre em contato pelos telefones (066) 9.9600-1195 ou (066) 9.99921-8096.