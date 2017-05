Loja de celulares é furtada durante a madruga em Caiapônia

Polícia recuperou todos os aparelhos e apreendeu o autor do crime

03/05/2017, às 14h05

O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) foi acionado na manhã desta quarta-feira, 03, por vendedores de uma loja de celulares localizada no Camelódromo de Caiapônia. Segundo os vendedores, o estabelecimento havia sido furtado durante a madrugada e aparelhos celulares teriam desaparecido.

A equipe policial verificou as imagens do circuito interno de segurança do local na tentativa de reconhecer o autor do crime.

Em patrulhamento pela cidade, o GPT realizou abordagem ao menor de idade T. H. P. S e junto com ele foi encontrado um aparelho celular com características semelhantes às dos aparelhos furtados no Camelódromo.

O adolescente confessou a autoria do crime e conduziu o GPT até o local onde teria escondido o restante dos aparelhos furtados.

Após recuperarem o material, os militares conduziram o menor de idade até a Delegacia da Polícia Civil em Caiapônia.

Participaram da Operação os Sargentos Edivair, Silva Filho e Cabo Jay Eric.⁠⁠⁠⁠