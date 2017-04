Lista de Fachin cita sete políticos de Goiás

Marconi, Iris, Mabel, Demóstenes, Maguito, Ricardo Fortunato e Daniel Vilela são citados na lista do relator Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF)

12/04/2017, às 17h04

Sete políticos de Goiás foram citados por executivos e ex-dirigentes da Odebrecht que fecharam acordo de delação premiada. Destes, o ministro Edson Fachin, relator Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Procuradoria Geral da República (PGR) a investigar o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e o pai dele, Maguito Vilela (PMDB), que é ex-senador, ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia.

Nos outros cinco casos, há situações suspeitas envolvendo os políticos, mas que ainda serão apuradas. Entre os nomes está o do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). Segundo delatores da Odebrecht, ele recebeu R$ 8 milhões em caixa dois para as suas campanhas ao Governo do Estado de 2010 e 2014. O objetivo da empresa era receber de Perillo, em caso de vitória, o favorecimento do grupo “na área de saneamento básico”. O tucano nega as irregularidades.

Por ordem de Fachin, os episódios que o envolvem foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), foro competente para julgar os chefes dos Executivos estaduais. Agora, caberá ao STJ analisar o pedido e autorizar o início das diligências solicitadas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Os demais citados, cujas condutas ainda serão apuradas, são o ex-senador Demóstenes Torres, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), o ex-prefeito de Trindade Ricardo Fortunato e o ex-deputado federal Sandro Mabel.

Também serão alvo de investigação a licitação da ferrovia de integração Oeste-Leste e as obras do novo Aeroporto de Goiânia. Os casos foram remetidos à Justiça Federal em Goiás.

Nomes que tiveram inquéritos instaurados pelo STF:

Daniel Vilela (PMDB), deputado federal

Qual a suspeita: recebimento de caixa dois em campanha.

O que ele diz: Ele se manifestou em nota conjunta com o pai, Maguito Vilela (PMDB). “As campanhas de Maguito Vilela, em 2012, e de Daniel Vilela, em 2014, foram feitas inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovadas pela referida Corte. As prestações de contas estão disponíveis no site do TSE. Maguito e Daniel afirmam que nunca estiveram, nunca falaram, e sequer conhecem os delatores. Ambos refutam qualquer acusação.”

Maguito Vilela (PMDB), ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e pai de Daniel

Qual a suspeita: recebimento de caixa dois em campanha.

O que ele diz: Ele se manifestou em nota conjunta com o filho, Daniel. “As campanhas de Maguito Vilela, em 2012, e de Daniel Vilela, em 2014, foram feitas inteiramente com recursos contabilizados conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aprovadas pela referida Corte. As prestações de contas estão disponíveis no site do TSE. Maguito e Daniel afirmam que nunca estiveram, nunca falaram, e sequer conhecem os delatores. Ambos refutam qualquer acusação.”

Nomes citados em situações suspeitas que ainda serão analisados por outros foros:

Marconi Perillo (PSDB), governador de Goiás

Qual a suspeita: recebimento de R$ 8 milhões em caixa dois durante as campanhas ao Governo do Estado em 2010 e 2014.

O que ele diz: Em nota, a assessoria de imprensa de Marconi Perillo destacou que “o governador só irá se manifestar após conhecimento integral do teor das declarações apresentadas”.

Ainda segundo o texto, “o governador reitera que acredita na Justiça e que irá esclarecer qualquer eventual questionamento, mesmo porque, até o presente momento, não há qualquer inquérito autorizado pelo Poder Judiciário em tramitação no STJ, sendo impossível uma manifestação acerca de citação sem a devida contextualização”.

Por fim, a nota ressalta que o governador “nunca pediu ou autorizou que solicitassem em seu nome qualquer contribuição de campanha que não fosse oficial e rigorosamente de acordo com a legislação eleitoral”.

Iris Rezende (PMDB), prefeito de Goiânia

Qual a suspeita: recebimento de R$ 300 mil em caixa dois para a campanha ao Governo do Estado em 2010, quando o peemedebista foi derrotado por Marconi Perillo.

O que ele diz: “Causa-me estranheza a citação do meu nome na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Todos os recursos das minhas campanhas eleitorais foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e devidamente aprovados. Expresso minha total tranquilidade sobre o assunto e coloco-me à disposição para colaborar com qualquer investigação”, disse em nota.

Demóstenes Torres – ex-senador

Qual a suspeita: delator disse que a empresa fez pagamentos ao político durante a campanha para senador em 2010. Candidato pelo DEM, ele foi eleito na ocasião.

O que ele diz: Em nota, a defesa de Demóstenes Torres destacou que o ex-senador “desconhece o teor das delações, mas pode afirmar que, independente do seu conteúdo, nunca recebeu qualquer doação sem a devida declaração eleitoral, lembrando que sua prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente. Está pronto para mais uma vez mostrar que sempre agiu dentro da legalidade e em respeito a seus eleitores”.

Ricardo Fortunato, ex-prefeito de Trindade

Qual a suspeita: recebimento de R$ 500 mil em caixa dois para a campanha de 2012, quando o político disputava a reeleição em Trindade.

O que ele diz: Em nota, Fortunato disse que “ficou surpreso, mas expressa tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista e vai aguardar o teor da citação para se pronunciar. Mas de ante mão, ressalta que nunca recebeu doação sem declarar ao TRE que a prestação de contas eleitoral foi aprovada integralmente pelo tribunal e diante disso tem a certeza do arquivamento”.

Sandro Mabel, ex-deputado federal

Qual a suspeita: recebimento de R$ 100 mil em caixa dois para a campanha de 2010, quando ele foi candidato a deputado federal pelo PR.

O que ele diz: Em tentativa de entrar em contato com Sandro Mabel desde terça-feira (11), mas as ligações não foram atendidas. Ao jornal “O Popular”, o ex-deputado federal disse que “não viu seu nome na lista do Fachin, até porque não teria que estar”.

Obras

Licitação da ferrovia de integração Oeste-Leste

Qual a suspeita: O relator Ricardo Roth Ferraz de Oliveira informou que teve encontros com representantes de outras construtoras para tratar “de ajustes no edital” para as obras.

“Nesse contexto, afirma que participou de reunião com representantes de construtoras objetivando empreender ajustes no edital do certame, esclarecendo, ademais, que a empresa, por fim, resolveu não participar da licitação”, segundo a delação.

Aeroporto de Goiânia

Qual a suspeita: Relatores José Pacífio Ferreira e Benedicto Barbosa da Silva Júnior relataram “possível cometimento ilícito” para a obra do Aeroporto de Goiânia. Segundo eles, houve formação de cartel por iniciativa do então presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Carlos Wilson, em licitações para reformas de aeroportos no país. Wilson presidiu a o órgão entre 2003 e 2006, e faleceu em 2009. Fonte: G1