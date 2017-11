Leilão Direito de Viver vai destinar arrecadação para Hospital de Câncer de Barretos

O evento acontecerá em 10 de dezembro no Parque de Exposição Agropecuária de Piranhas. Cerca de 70 bovinos serão leiloados

06/11/2017, às 16h11

Um leilão em prol do Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII acontecerá no dia 10 de dezembro, a partir das 10 horas, no Parque de Exposição Agropecuária Drº Willian José dos Santos, em Piranhas. O evento, que está em sua 1ª edição na cidade, é uma parceria entre a unidade de saúde, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, Jornal O+Positivo, produtores rurais, comércio local e comunidade em geral.

Durante a ação solidária, que será aberta ao público e inclui um almoço gratuito, serão leiloados cerca de 70 bovinos. Os recursos financeiros arrecadados durante o leilão serão exclusivamente destinados ao Hospital de Câncer de Barretos.

Segundo Uerley Neves, um dos apoiadores do evento, a carreta do câncer oferece atendimento à população piranhense há três anos. 360 piranhenses já se consultaram e também fizeram exames de forma gratuita.

De acordo com a coordenadora do leilão, Luciana Meneses, atualmente 16 piranhenses contam com atendimentos especializados oferecidos pelo Hospital de Câncer de Barretos.

Para maiores informações ou para qualquer tipo de doações, os interessados poderão entrar em contato com um os apoiadores do Leilão Direito de Viver:

Coordenadora Luciana Meneses: (64) 9.9957-3431

Uerley (Lei): (64) 9.9902-7583

Edimilson: (64) 9.9908-7296

Aristides (Tidão): (64) 9.9645-7789