Lavradora baiana conclui 1ª faculdade aos 90 anos depois de ganhar bolsa

12/08/2017, às 10h08

Como “nunca é tarde para aprender”, frase que ela insiste em repetir ao falar do feito, ainda planeja uma pós-graduação após conseguir montar o tão desejado consultório de massoterapia. Natural de Itajuípe, no sul da Bahia, Raquel terminou o ensino médio em 2009, aos 82 anos.

Aos 85, começou a fazer cursinho e vestibulares na tentativa de ingressar no ensino superior. Conseguiu o objetivo um ano depois, após uma faculdade particular de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, a presentear com uma bolsa de estudos para o curso de estética e cosmética, depois de se comover com a vontade dela em aprender.

Ela concluiu o curso no final de 2016, mas a formatura ocorreu em março desse ano. A cerimônia ainda está na memória como se tivesse ocorrido ontem. “Eu me lembro de tudo, me lembro de cada mensagem de apoio e de cada aplauso na hora que eu me levantei para pegar o diploma.

Quando eu tive o prazer de receber o diploma, percebi que quando a pessoa tem vontade de fazer uma coisa ela tem que correr atrás, seja ela jovem ou não”, destaca. A idosa conta que optou pelo curso de estética porque gosta da área de saúde e também porque poderia concluir a graduação em menos tempo, já que o curso na instituição onde ela foi aluna até 2016 tem carga horária menor que os demais.

Na instituição de ensino, virou até garota propaganda. “Eu sempre gostei de cuidar das pessoas e da saúde do pessoal. É isso que mais eu quero. A faculdade ficou sabendo da minha história de vida, da minha vontade em aprender e o diretor disse que me daria a bolsa caso em passasse no vestibular.

Quando eu soube, por minhas netas, que eu tinha passado, eu pulei mais que pipoca. Pulei de alegria e dei glória a Deus e toda a minha família fez festa”, destaca. Durante a faculdade, diz ter perdido em apenas duas matérias, porque teve de fazer duas cirurgias e faltou a algumas aulas. “Tive que fazer cirurgias nos olhos, porque tava sem enxergar por causa de catarata.

Fiz uma em 2013 e outra em 2014 e agora enxergo bem, graças a Deus. Depois dos procedimentos, me recuperei nas matérias que perdi. Tirei notas boas”, lembra. Raquel diz que o trabalho como lavradora atrapalhou os estudos quando ela era jovem. Ajudava a família na roça, e a escola foi sendo “sacrificada”. Dedicada, ela diz que sempre gostou de escrever e conta que aprendeu a ler com os irmãos.