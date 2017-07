Dia de princesa para Késsia Layanne

Piranhense festejou a chegada dos 15 anos ao lado de familiares e amigos queridos

17/07/2017, às 23h07

Foi com uma festa digna de princesa que a menina Késsia Layanne Teixeira Barbosa comemorou a chegada do seu 15° aniversário, no último dia 15 de julho, no Clube dos 30, em Piranhas.

A jovem, filha de Edsonério Barbosa Rocha e Lucivana Borges Teixeira Barbosa, tem uma irmã mais velha, a Evyllen Teixeira Barbosa. Késsia nasceu em Piranhas no dia 16 de julho de 2002 e desde esta data recebe o apoio incondicional dos familiares, pais, irmã e avós – maternos Luzia Borges Teixeira e Laurindo Marques Teixeira e paternos Euripedes Barbosa Alves e Luzia Moreira Alves. “Eles me ensinaram o princípio mais lindo da vida, a educação e o respeito”, disse.

Késsia cursa o 9° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Sebastião José de Farias e suas principais formas de se distrair são assistir séries e ouvir músicas.

Sobre a festa dos sonhos de qualquer menina, Késsia agradeceu a Deus. “Sou grata pelo dom da vida à Deus, aos meus pais, amigos e familiares que estão me proporcionando esse dia maravilhoso e festivo”.