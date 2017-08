Juiz autoriza Saneago a entrar em fazendas particulares de Arenópolis em busca de água

População tem sofrido com crise hídrica e donos de terras estavam dificultando empresa de saneamento a perfurar poços artesianos nas propriedades

04/08/2017, às 12h08

Pode estar perto do fim a crise hídrica instalada no município de Arenópolis há alguns meses. Uma decisão expedida pelo juiz da Comarca de Piranhas, Drº Daniel Maciel Martins Fernandes, no último dia 28 de julho, autorizou que a Companhia Saneamento de Goiás S.A (Saneago) entre em algumas propriedades rurais do município onde estudos de técnicos da Saneago apontaram que pode haver uma quantidade considerável do líquido precioso.

A ação de encaminhar ao juiz o pedido de permissão para adentrar nas fazendas foi necessária já que os proprietários Antônio Paião de Campos, Francisco Pereira da Silva, Valdivino Pereira da Silva, Jason Paião de Campos e Manoel Domingos Monteiro foram resistentes e não permitiram que a empresa de saneamento básico realizasse as perfurações dos poços em suas terras. Logo, a Prefeitura de Arenópolis e a Saneago agiram e ganharam o direito na Justiça.

A partir da decisão, as investigações dos locais e eventuais perfurações está permitida para a equipe técnica da Saneago e auxiliares da Prefeitura, desde que estes estejam devidamente identificados.

Ainda de acordo com a decisão do juiz, não será tolerado impedimento no acesso aos locais citados, por parte dos proprietários. Os profissionais terão total apoio da Polícia Militar se caso houver descumprimento da ordem judicial por parte dos fazendeiros.

O prefeito Flávio Júnior argumentou que tentou de outras formas fazer um acordo com os proprietários das fazendas, mas como não houve resposta por parte deles, o último recurso foi a ação judicial. “A água é essencial para nós e precisamos resolver o problema que vem assolando a população”, justificou.⁠⁠⁠⁠

Falta de água

Em junho deste ano a Saneago perfurou vários poços artesianos de alta vazão na tentativa de solucionar o problema de abastecimento e distribuição de água em Arenópolis, mas, apesar do esforço conjunto com a Prefeitura do município, a Companhia não obteve êxito nas perfurações.⁠⁠⁠⁠