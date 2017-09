Jovens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Piranhas

Piranhas recebe primeira parcela referente ao Goiás na Frente

27/09, às 11h09

Programa do Governo do Estado vai liberar um total de R$ 2 milhões que serão usados para recapeamento e pavimentação asfáltica. Primeiro repasse foi de R$ 225 mil. Benefício havia sido anunciado pelo vice-governador José Eliton em visita ao município no dia 11 de julho. Valor será completado por emenda do deputado Virmondes Cruvinel e contrapartida da Prefeitura