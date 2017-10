Jovens são presos após praticarem roubo em Caiapônia

Um dos indivíduos envolvidos no crime possui passagem pela Polícia por furtar uma espingarda calibre 12 no 2º Pelotão da PM, em Doverlândia, no início do ano

24/10/2017, às 17h10

Dois Jovens de 19 anos foram presos na manhã desta segunda-feira (23/10) pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) e Polícia Civil (PC) após realizarem roubo em Caiapônia.

Segundo a equipe policial, Ramom Lopes Soares e Marcos Rodrigues da Silva, abordaram uma vítima sob agressão, deixando-o com vários ferimentos no rosto e roubaram o telefone celular em uma rua da cidade.

Após algumas informações repassadas pela vítima e por uma testemunha que presenciou o roubo, a Polícia conseguiu localizar os autores do crime, que foram pegos no interior de suas residências.

Os indivíduos foram encaminhados para o presídio local e o aparelho celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Segundo informações do GPT, Ramom é velho conhecido das forças policiais da região e possui passagens pela polícia. Uma delas é por furtar uma espingarda calibre 12 no 2º Pelotão da PM em Doverlândia, em fevereiro deste ano. A arma foi recuperada através de ação integrada entre as Polícias Militar e Civil.