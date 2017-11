Jovens furtam motocicleta no pátio da Polícia Rodoviária em Piranhas

Mãe de um dos envolvidos desconfiou depois que viu as conversas entre o filho e dois amigos no celular

02/11/2017, às 18h11

Dois jovens foram detidos e um menor de idade apreendido pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (2/11), depois de furtar uma motocicleta no pátio da Polícia Rodoviária em Piranhas.

Segundo a Polícia, a mãe de um dos envolvidos desconfiou das conversas do filho depois que viu a troca de mensagens no celular do garoto com dois amigos, onde tramavam o furto da motocicleta.

Ao realizar o patrulhamento em busca dos jovens, os militares conseguiram encontrar W. M. A, 17, Jhon Michael Sousa Santos, 18, que confessaram ter cortado a cerca do pátio da Polícia Rodoviária e retirado o veículo para brincar na rua e que a moto estava na casa de Maik Douglas Apolinário da Silva, 21 anos, que também participou do crime.

A equipe de policiais recuperou a motocicleta e encaminhou os jovens até o presídio local, onde ficarão à disposição da justiça.