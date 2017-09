Jovem piranhense se destaca como goleiro em time goiano

Heitor tem 14 anos e há dois meses joga pelo Desportivo Real Futebol Clube

26/09/2017, às 10h09

Um adolescente piranhense de apenas 14 anos tem se destacado nos gramados durante partidas de futebol. Heitor Lima Teixeira se mudou para Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, há pouco mais de dois meses e faz parte do elenco do Desportivo Real FC, onde tem se destacado como goleiro.

Filho de José Marcondes Teixeira (in memorian) e da piranhense Janne Grassielly Lima, Heitor fez um teste no clube e foi avaliado pelo presidente da equipe, Tales Ricate. Com tanta habilidade o garoti foi aprovado de primeira para a categoria sub 15.

Depois de ser escolhido para integrar o time Heitor divide espaço com mais nove jogadores e tem as despesas pessoais e escolares arcadas pelo clube.

O sonho do jovem Heitor só foi possível graças ao seu empenho e a ajuda de seu ex-treinador Fábio Nogueira, que também é piranhense, responsável por orientar o atleta na participação dos testes.

Atualmente o goleiro do Desportivo Real FC sub 15 participa do Campeonato Taça Goiás, no qual o time está em terceiro lugar e

participará do segundo turno do campeonato que terá início nesta quarta-feira (27/09), no Estádio Plínio José de Sousa, em Senador Canedo. O time busca uma vaga nas oitavas de final.

Em entrevista ao Jornal O+Positivo, o jovem goleiro disse que essa é apenas a primeira de muitas conquistas que virão. “Tenho o que preciso. Minha família me oferece total apoio e meu objetivo é subir cada vez mais, me destacando em um time ainda maior”, afirmou Heitor.⁠⁠⁠⁠