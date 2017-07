José Eliton e Flávio Junior celebram convênios para Arenópolis

Recursos serão aplicados em pavimentação e recapeamento asfáltico. Executivos assinaram também ordem de serviço para elaboração de projeto de captação de água do Rio Caiapó, para a sede do município

11/07/2017, às 20h07

O vice-governador José Eliton foi recebido pelo prefeito Flávio Júnior, na manhã dessa terça-feira (11), em Arenópolis. Cerca de 200 pessoas compareceram a cerimônia, realizada no Salão Paroquial de São Pedro.

Os executivos assinaram um convênio para pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas, na ordem de R$ 1 milhão. “No mês de setembro o governador Marconi Perillo virá fiscalizar a execução desse e demais obras que serão iniciadas nos próximos dias em Arenópolis”, garantiu José Eliton.

Foi assinada também a ordem de serviço para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), para que através da empresa de Saneamento de Goiás (SANEAGO) “providencie a execução de projeto para captação de água do Rio Caiapó beneficiando o município de Arenópolis, através do Programa Goiás na Frente”.

José Eliton afirmou ter “sensibilizado” com a forma que o prefeito Flávio Júnior apresentou a gravidade do problema, que a comunidade arenopolina tem passado, com a escassez de água. “Essa ordem de serviço autoriza o início imediato, mas vai demandar um tempo, para estudos, execução e conclusão da obra, para resolver em definitivo o problema. Por isso determinei também que a Saneago garanta o fornecimento de água de forma emergencial aos moradores”.

Atendendo solicitação do prefeito Flávio Júnior o presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), Jayme Rincón, anunciou para a primeira quinzena de setembro, o início das obras na GO-475 que liga Arenópolis ao Distrito de Campos Verdes. “O Flávio Junior já esteve comigo na Agetop várias vezes, me cobrando esse serviço. Vamos levantar a estrada e dar boa condição de trafegabilidade”.

Ao Jornal O+Positivo o prefeito Flávio Júnior disse estar “confiante” na liberação dos recursos e inicio das ações nos próximos dias. “Arenópolis depende desses investimentos para melhorar a qualidade de vida de nosso povo. Por isso temos buscado as parcerias. E não vamos descansar enquanto estivermos a frente da prefeitura”.