Jornal O+Positivo lança Lista Telefônica Digital

A princípio ferramenta inovadora atenderá os municípios de Piranhas, Arenópolis, Bom Jardim de Goiás, Baliza, Caiapônia e Doverlândia

23/05/2017, às 09h05

Já ficou no passado aquela velha prática de buscar pelo contato de alguém na agenda, na lista telefônica com centenas de páginas ou até mesmo na caderneta criada para anotar telefone e endereço dos conhecidos. No mundo moderno tudo está na mão a um ou pouquíssimos clicks ou, ainda mais atual, em um simples toque de tela.

Para acompanhar essas e outras mudanças do mundo digital, o Jornal O+Positivo está lançando a Lista Telefônica Digital. Com ela será possível originar ligações logo após a pesquisa do contato. Tudo pelo celular ou tablet.

Para ter acesso a essa nova tecnologia basta entrar no site do Jornal O+Positivo, ir na aba da Lista Telefônica e buscar pelo telefone que procura. Esse processo não chega a durar 30 segundos. Tudo muito rápido, interativo e seguro tanto para o usuário quanto para quem tem seus contatos divulgados.

A princípio a Lista Telefônica Digital do Jornal O+Positivo cadastrou contatos dos municípios de Piranhas, Arenópolis, Bom Jardim de Goiás, Baliza, Caiapônia e Doverlândia.

Se o seu comércio ou residência ainda não foi cadastrado, entre em contato conosco e solicite a inserção por meio de nossas ferramentas interativas: Home Page (www.omaispositivo.com.br), FanPage (Jornal O+Positivo), e-mail (omaispositivo@gmail.com) ou telefone (64 999541890 – Whatsapp). Fale conosco e ajude nos fornecendo novos contatos.

Acesse a lista: http://www.omaispositivo.com.br/lista-telefonica/