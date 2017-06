Israel e Rodolffo leva multidão ao “Maior São João de Goiás”

Conrado e Aleksandro se apresentam na noite de hoje (23) no palco da festa montado pela Prefeitura. Comida típica, barraquinha para compras e parque de diversão são algumas das demais atrações para atrair os visitantes

23/06/2017, às 20h06

Cerca de 6 mil pessoas, segundo os organizadores, compareceram ao palco da festa do padroeiro da cidade de Bom Jardim, na noite desta quinta-feira (22) para assistir o show da dupla Israel e Rodolffo, contratada pela Prefeitura para animar os festeiros.

Em 2017 o bonjardinense comemora a 96ª edição do “Maior São João de Goiás”. A tradição da festa tipicamente junina é mais antiga que a independência política do município, que no próximo mês completa 64 anos. Por aí dá para se ter uma ideia do valor que esses dias de festa têm para todos os envolvidos direta ou indiretamente e aqueles que esperam todos os anos por essa data especial no calendário de quem mora ou ama Bom Jardim.

Nas proximidades do Salão Comunitário uma superestrutura foi montada para receber os festeiros com direito a decoração típica, barraquinhas, leilão e muita gente bonita.

Na área destinada aos brinquedos tem carrinhos de bate-bate, barca dos piratas, tiro ao alvo, jogo do disco, fliperama, pula-pula, bingo, leilão e outras atrações.

No menu o cardápio está o delicioso: frango assado, crepe suíço, saltenha, maçã do amor, caldo, batida, receitas feitas do milho e diferentes iguarias típicas de festas juninas.

Quem participa tem ainda direito de desfilar na cavalgada, acompanhar a fogueira de mais de seis metros e conferir a queima de fogos artificiais.

Além da dupla Israel e Rodolffo, já passaram pelo palco dessa edição o prata da casa Hiago, que fez a abertura (20/06) e Rodrigo Sousa (21/06). Hoje (23) é a vez de Conrado e Aleksandro.