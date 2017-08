Ipasgo contrata empresa que vai construir Posto de Atendimento em Piranhas

Abertura da licitação será no dia 15 de agosto e empresa vencedora terá até 105 dias para concluir a obra que vai custar R$ 248.630

07/08/2017, às 13h08

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) divulgou no início desta semana o edital de licitação para a contratação de uma empresa especializada em construção civil para executar a obra do Posto de Atendimento do convênio, em Piranhas.

O projeto de construção da unidade foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Piranhas e o Ipasgo, iniciada no fim de 2015.

O imóvel, onde será edificado, fica situado na Avenida Brasil Central, no Setor Sul ao lado do Ginásio de Esportes Idalias José Marques, na divisa com o terreno onde está sendo construída a nova sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Piranhas. Lei Municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores autorizou a doação ao Ipasgo, ainda na gestão do ex-prefeito André Ariza.

O prédio terá uma área construída de 75 m², sendo ocupada por uma sala, consultório, copa, depósito, sanitário para colaboradores e um para portadores de necessidades especiais e usuários, conforme apresentado no Projeto de Arquitetura Padrão Ipasgo tipo IV.

O prazo para o início dos serviços em Piranhas será de no máximo cinco dias e o prazo total para a execução da obra será de até 105 dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. No total, R$ 248.630 serão investidos na construção da unidade.

A abertura da licitação será realizada no dia 15 de agosto às 09 horas. A vistoria prévia será obrigatória, propiciando ao licitante a oportunidade de conhecimento das condições reais do local de execução dos serviços e extração de detalhes do local onde será realizada a obra.

A vistoria prévia será realizada no dia 08 de agosto entre 9 e 17 horas, devendo ser agendada antecipadamente com a engenheira responsável Maria das Neves pelo telefone (062) 3238- 2701.

Será considerada vencedora a licitante que atender todas as exigências do edital e seus anexos e apresentar o menor preço global para execução total dos serviços. Os interessados na contratação dos serviços apresentados na licitação poderão ter acesso aos requisitos exigidos no edital que está disponível no site do Ipasgo www.ipasgo.go.gov.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (062) 3238 -2443 ou (062) 3238-2604.

