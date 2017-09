Instagram Stories agora pode ser acessado no computador

Novidade foi divulgada nesta quinta-feira (31/08) pela companhia

01/09/2017, às 08h09

Por meio de seu blog oficial, o Instagram anunciou, nesta quinta-feira (31), que o Stories também estará disponível na versão web. Assim, será possível acessar o recurso pelo seu navegador.

As histórias aparecem do lado direito do browser. É só clicar em cima delas para ver a postagem. Para saltar ou voltar para uma história, você pode tocar as setas direita e esquerda.

Segundo o próprio Instagram, cerca de 250 milhões de pessoas usam o Stories todos os dias. A novidade será disponibilizada aos usuários gradativamente nas próximas semanas. Ainda não é possível postar no Stories pela web, mas a companhia informou que este recurso estará disponível nos próximos meses.

Fonte: O Popular