Inscrições para processo seletivo na UEG Campus Iporá terminam nessa terça (10)

A Universidade oferece vagas para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras e Matemática

10/10/2017, às 08h10

A Universidade Estadual Goiás (UEG) Campus Iporá encerra as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2018/1 nesta terça-feira (10/10).

A unidade de Iporá oferece vagas para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras e Matemática.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.estudeconosco.ueg.br ou pessoalmente no Campus até o dia 10 de Outubro de 2017. As provas serão realizadas no dia 19 de Novembro.

Para mais informações liguem no (64) 3674 – 1651 ou (64) 3603 – 1489 ou acesse nosso site: www.ipora.ueg.br.

Fonte: Oeste Goiano