Inmetro descobre adulteração de bomba de combustível durante aula prática em posto de Goiânia

Durante a demonstração sobre como identificar fraudes em postos de combustíveis, quando a bomba do posto foi aberta para mostrar o equipamento, o aparelho foi localizado. Segundo o superintendente do Inmetro em Goiás, André Abrão, por causa do dispositivo, o cliente pagava por mais combustível do que recebia.

“Ao ser acionado pelo pessoal do posto, ele [aparelho] faz com que a bomba registre uma quantidade de combustível no visor. Porém, o combustível que vai realmente para o tanque do veículo é menor do que aquele que está sendo registrado”, disse.