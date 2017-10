Incêndio na Chapada dos Veadeiros já é o maior da história, diz ICMBio

27/10/2017, às 08h10

As equipes que trabalham no combate ao fogo que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, dizemm que este já é considerado o maior incêndio da história da reserva ambiental. Apesar disso, elas acreditam que a fase mais intensa das chamas já passou e esperam que as chamas sejam controladas até o fim desta semana.

“Esta é a maior queimada da história do parque. É a maior força de combate da história do país. Nunca se usou tamanha estrutura, com tantas aeronaves, em um combate a incêndio no país”, afirma o coordenador de prevenção e combate a incêndio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Christian Berlinck.

O primeiro incêndio na Chapada dos Veadeiros começou há 17 dias, em 10 de outubro, e foi controlado seis dias depois. Mas, no dia seguinte, novos focos surgiram, e há mais de 10 dias brigadistas e voluntários tentam combater as chamas. A Polícia Civil suspeita que o incêndio seja criminoso.