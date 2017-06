Incêndio destrói barraca em festa de São João de Bom Jardim

Ambiente ficou completamente destruído, mas, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido

17/06/2017, às 21h06

Durante a festa do padroeiro do município de Bom Jardim de Goiás, uma das barracas ficou completamente destruída após um incêndio que começou com um curto circuito na fiação elétrica do local. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (17/06), na Barraca Brasil.

De acordo com o superintendente de Turismo Dione da Silva, o incêndio teve início por volta das 15h25min e foi tão forte que chegou a atingir parcialmente a barraca do vereador Marcinho, que ao lado. Apesar da gravidade, não houve vítima.

Ainda segundo Dione, a barraca será substituída e os festejos não serão prejudicados.

Um bingo beneficente também está sendo providenciado para que novos equipamentos e materiais sejam adquiridos.

Dione lamentou o ocorrido e afirmou que todo o apoio está sendo prestado aos proprietários da barraca incendiada. “A barraca pegou fogo, mas tudo já foi resolvido e outra barraca já está sendo instalada no local”, garantiu.⁠⁠⁠⁠