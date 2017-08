Incêndio destrói Serra Negra

Fogo iniciou no alto do morro, nas imediações do cristo. Fumaça já invadiu parte da cidade, moradores temem pela saúde

04/08/2017, às 19h08

Um incêndio aparentemente criminoso está destruindo toda a vegetação da Serra Negra, em Piranhas. O fogo começou por volta das 16h de hoje (4/8), mas ganhou força ao entardecer. As chamas se espalharam a partir do Mirante do Cristo, no alto da colina.

O prefeito Eric De Melo informou que a equipe da prefeitura realizou uma vistoria no local e acionou o Corpo de Bombeiros que iniciará os trabalhos durante a madrugada. A Polícia Militar (PM) também registrou a ocorrência e comunicou os Bombeiros de Iporá. Mas não soube informar a origem do incêndio.,

Os moradores das regiões mais próximas a serra já sentem os efeitos da fumaça. “É lamentável, todos os anos acontece. Parece que as pessoas não tem consciência dos males que um incêndio como esse causa”, lamenta Cleber Santos que mora nas imediações.