Incêndio atinge maior reserva particular do país localizada no Pantanal, em Mato Grosso

Com uma área total conservada de 108 mil hectares, a RPPN Sesc Pantanal é maior RPPN do Brasil. Avião que lança água foi usado na operação que conta com brigadistas e bombeiros

04/09/2017, às 09h09

Um incêndio atinge a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá, no Pantanal Mato-grossense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois locais registram incêndio na região. Os dois incêndios foram parcialmente controlados na quinta-feira (31).

Com uma área total conservada de 108 mil hectares a RPPN Sesc Pantanal é maior RPPN do Brasil.

Os focos de incêndio foram registrados no início da semana e se propagaram ao decorrer dos dias. Segundo o Sesc, ainda não há perícia para comprovar a origem do incêndio, no entanto, as principais hipóteses são referentes à coleta de isca na beira do rio, queimada de roça sem monitoramento, retirada do mel com fogo também sem monitoramento ou ação criminosa.

Segundo os bombeiros, na área norte da reserva o incêndio foi controlado na terça (29) pela confecção de aceiros que vão até o Rio Cuiabá. Já a frente sul ganhou força nos horários críticos do dia, entre o meio dia e o fim da tarde, inclusive sobre áreas alagadas.

Nas laterais o fogo pôde ser confinado em uma área úmida e com a construção de um aceiro pela equipe terrestre. No outro lado as chamas ultrapassaram as linhas de defesa e é a prioridade na operação. O Batalhão de Emergências Ambientais conta com 13 militares empenhados no combate e conta com o apoio de 20 brigadistas da RPPN.

Mais de 30 mil litros de água foram lançados sobre incêndio e estima-se que até agora 1,5 mil hectares tenham sido atingidos pelo fogo. Uma aeronave, própria para combate em incêndios florestais, é usada na operação e lança água na área afetada.

RPPN

O perímetro total da Reserva atinge quase 300 km e faz limite com um trecho de 80 km da margem esquerda do rio Cuiabá, ao leste com um trecho de 30 Km do rio São Lourenço. Comunidades indígenas e pantaneiras tradicionais também estão na vizinhança da reserva.

Fonte: G1